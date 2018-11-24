MAÇ ÖZETİ: Ankaragücü Beşiktaş özet izle! BJK’nin 3 puan hasreti sona erdi!

Süper Lig’de 13. hafta Ankaragücü Beşiktaş maçı ile devam etti. Hafta içinde olumsuz saha şartları nedeniyle Ankara’dan Kayseri’ye verilmesinin ardından Kadir Has Stadyum’unda oynanan karşılaşmada Beşiktaş Ankaragücü’nü 4-1 yenmeyi başardı. Karşılaşmada iki golün VAR ile iptal edilmesinin ardından Beşiktaş’ın gollerini Adem Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Oğuzhan’dan; Ankaragücü’nün golü El Kebir’den geldi. Tribünlerin bir an olsun susmadığı, mücadele seviyesi yüksek karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için aşağıda Ankaragücü Beşiktaş özeti yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken maçın başında iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un koruduğu kalenin arkasında yer alan Ankaragücü taraftarının sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle maç bir süre durdu.

Hakem Mete Kalkavan'ın sahaya atılan maddelerin temizlenmesini isterken kalesine geçmeyen Karius'a, Ankaragücü'nün yıldızı Mustafa El Kabir tepki gösterdi.

İki oyuncu arasındaki gerilim takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştı.

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK ŞOKU!

Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta zorlu maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı.

Ankaragücü maçına birçok eksik isimler çıkan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'în Pepe ve Roco'nun sakatlığı nedeniyle stoper olarak görev verdiği Medel, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı.

Takım dizilişinde değişiklik yapmak zorunda kalan Şenol Güneş, Medel'in yerine Gökhan Gönül'ü 11'e dahil etti.

Ankaragücü karşısında sağ bekte Necip'e şans veren Şenol Güneş, son dakikada gelen sakatlık haberi nedeniyle Necip'i savunmanın ortasına aldı.

Şenol Güneş, sakatlanan Medel'in yerine ise sağ beki Gökhan Gönül'e emanet etti.

Gökhan Gönül de karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanınca yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.