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Juventus seriyi devam ettirdi
İtalya Serie A

Juventus seriyi devam ettirdi

Serie A lideri Juventus, sahasında Spal'ı 2-0 yendi . Juventus böylece üst üste dördüncü maçında da galibiyetle ayrılmış oldu.

24 Kasım 2018 22:13

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) oynanan 13. hafta maçında lider Juventus, sahasında Spal’ı 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı 28. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde yenilgisi bulunmayan ve dört maçtır puan kaybetmeyen Juventus, bu galibiyetle puanını 37’yı çıkarırken, Spal 13 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, kadına şiddete karşı yürütülen bir kampanyaya destek vermek için yüzlerinde kırmızı işaretle sahaya çıktı.

Son güncelleme 22:13 | 24 Kasım 2018
italya juventus serie a
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