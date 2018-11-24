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Hasan Şaş penaltı kararı sonrası çılgına döndü!
Galatasaray

Hasan Şaş penaltı kararı sonrası çılgına döndü!

Fenerbahçe derbisinden sonra 8 maç ceza alan ve Konyaspor maçını tribünden takip eden Hasan Şaş penaltı kararı sonrası kendinden geçti.

24 Kasım 2018 10:17

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi sonrası 8 maç ceza alan ve Atiker Konyaspor maçını Türk Telekom Stadı’nda tribünden takip eden Hasan Şaş son dakika gelen penaltı kararıyla adeta çılgına döndü.

Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 1-1 sona eren maçın son dakikalarında Konyaspor lehine verilen penaltı kararına büyük tepki gösterdi. Maçın 88.dakikasında Serdar Aziz’in Skubic’e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendiren hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

Karar sonrası çok sinirlenen Şaş, Fatih Terim ile birlikte maçı izlediği tibünde isyan etti. Şaş’ın o görüntüleri objektiflere takıldı.

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Son güncelleme 10:20 | 24 Kasım 2018
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