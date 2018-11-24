Hasan Şaş penaltı kararı sonrası çılgına döndü!

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi sonrası 8 maç ceza alan ve Atiker Konyaspor maçını Türk Telekom Stadı’nda tribünden takip eden Hasan Şaş son dakika gelen penaltı kararıyla adeta çılgına döndü.

Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 1-1 sona eren maçın son dakikalarında Konyaspor lehine verilen penaltı kararına büyük tepki gösterdi. Maçın 88.dakikasında Serdar Aziz’in Skubic’e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendiren hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

Karar sonrası çok sinirlenen Şaş, Fatih Terim ile birlikte maçı izlediği tibünde isyan etti. Şaş’ın o görüntüleri objektiflere takıldı.

Spor yazarları Galatasaray Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları çok konuşulan kırmızı kart pozisyonu ve Serdar Aziz için çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Serdar Aziz`in eşinden penaltı tepkisi! `Katlettiler yazık!` Galatasaray Konyaspor maçında yaşanan ve çok tartışılan penaltı pozisyonunun kahramanlarından biri olan Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den sert bir paylaşım geldi. İlgili Haberi Oku