Hakemlere kim ceza verecek?

HAKEMLERİMİZ ya çok özgüvenli ya da futbolseverleri saf zannediyor. Maçın sonunda ya da uzatmada penaltı çalabilirsin ama pozisyonu tekrar izlemezsen insanların kafasında soru işareti bırakırsın. Göçek, Galatasaray'ın en son geçen sezon oynanan Alanya maçını yönetmiş. Bu hakemden Beşiktaş da Fenerbahçe de rahatsız.

Bu kadar formsuz bir hakemin maça atanması ayrı bir konudur. Ama önemsemiyorum, ne de olsa Fırat Aydınus'a bile 1 hafta aradan sonra maç veren MHK, Hüseyin Göçek'e de verir. Kararları ile takımların kaderlerini etkileyen hakemlere kim ceza verecek? Pozisyonun tekrarını birkaç açıdan izleyince bu pozisyonun penaltı olmadığını görebilirsiniz. Hakem ‘VAR' ile görüşeceğine gidip pozisyonu izlese hem penaltı kararından vazgeçecek hem de Serdar'ı provoke etmeyecek.

Ne olursa olsun Serdar'ın da o tepkiyi vermesi yakışmadı. Kırmızı kart haklı! GALATASARAY, ilk yarıda kazanmak için elinden geleni yaptı. Çünkü kaybedilecek puan ya da puanlar, sarı-kırmızılı takımı ilerleyen haftalarda epeyce sıkıntıya sokacak. Bir yandan UEFA, bir yandan TFF, Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor. 3-5-2 taraftarın istediği atak, sürükleyici futbolu izlettirdi bize. Maicon-Serdar-Ozan üçlüsü ilk yarıda birkaç pozisyon verse de bunlar dizilişi önde kurmanın bir bedeliydi. Kalabalık orta saha top rakipteyken birer defans oyuncusuna dönüştü. Açıkçası ilerde top tutma özelliği olan Belhanda'nın yokluğu hissedildi. Feghouli'yi sorarsanız yüzde yüzle oynadı diyemem.

Taraftar, golcü dedin mi, Gomis gibisini ister. Eren'den kimse her maçta gol beklemez ama en azından kritik maçlarda sahne alması lazım. KONYASPOR, yeni hocası Aykut Kocaman ile başlı başına Galatasaray'a meydan okur gibiydi. İlk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediler. Tabii ki, Muslera'nın harika kurtarışını saymazsam. Kendi kalelerine gol bile attılar. Yedikleri gol futbolun adaletini sorgulatacak cinstendi.

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