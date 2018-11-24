SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İşte AKP’nin belediye başkan adayları
Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzonspor’dan taraftara uyarı
Trabzonspor

Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzonspor’dan taraftara uyarı

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesinde taraftarını uyardı.

24 Kasım 2018 14:52

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA talimatları gereğince statlarda meşale yakmanın, su şişesi ve benzeri maddeler atmanın, kötü tezahüratta bulunmanın, statlara yanıcı ve yakıcı maddeler sokmanın yasak olduğu anımsatıldı.

Kulübün daha önce oynanan maçlarda taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle ciddi oranda ceza ödediğine işaret edilen açıklamada, “Bu cezalar, her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.” ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşma için toplu taşıma araçlarının kullanılmasına da özen gösterilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, maç boyunca taraftarların takımını centilmence desteklemeleri istenildi.

Öte yandan, Medical Park Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşma için saat 15.00’ten itibaren Trabzon Barosu önünden ve Pazarkapı peronlarından stada ring seferleri düzenlenecek.

Son güncelleme 14:52 | 24 Kasım 2018
Fenerbahçe trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
BB Erzurumspor
Bugün - 12:30
1
-
0
Antalyaspor
Alanyaspor
Bugün - 15:00
0
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş