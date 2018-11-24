CANLI YAYIN: River Plate Boca Juniors maçı canlı izle! Güney Amerika’nın en büyüğü belli oluyor!

River Plate Boca Juniors 2-2 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geliyor. Dünyanın en büyük rekabetlerinden birini yaşayan iki takım Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için kıran kırana mücadele edecek. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi River Plate Boca Juniors canlı yayın ekranlara gelecek. İşte, River Plate Boca Juniors maçı hangi kanalda sorusunu yanıtı ve River Plate Boca Juniors canlı yayını…

RİVER PLATE BOCA JUNİORS CANLI İZLE

RİVER PLATE BOCA JUNİORS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Libertadores Kupası Finali'nde bu akşam River Plate, Boca Juniors ile mücadele edecek. 24 Kasım Cumartesi günü (bu akşam) saat 23.00’da oynanacak olan karşılaşma, S Sport ve Turkcell TV+ kanallarından canlı izlenebilecek.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

RİVER PLATE BOCA JUNİORS İLK 11

River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Ponzio, E Pérez, E Palacios, Pity Martínez, N Fernández; Pratto

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Barrios; Nández, Pérez, A Villa; Ábila