MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-4 Beşiktaş | Kartal kendine geldi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun son günde aldığı karar sonrası Kayseri’de karşılaştığı Ankaragücü’nün 3-0 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın’dan geldi. Maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem’e (VAR) giderek önce Beşiktaş’ın Vida ile sonra ise Ankaragücü’nün Bifouma ile bulduğu golleri iptal etti.

Ligde iki haftadır kazanamayan Beşiktaş, yükseliş maçı olarak baktığı Ankaragücü maçına aslında sıkıntılı geldi. Babel, Pepe, Enzo Roco ve Gökhan Töre’nin sakatlıkları nedeniyle oynayamadığı karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, biraz da zorunluluktan sürpriz bir savunma kurgusu sürdü sahaya… Hafif sakatlığı bulunan Gökhen Gönül’ü de riske etmek istemeyen Şenol Güneş, Necip’e sağ bekte görev verirken, Medel’i ise savunmanın ortasına monte etti. Şenol Güneş, iki genç oyuncusu Dorukhan ve Güven’e de kritik maçta forma verdi.

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’in keyfini kaçıracak bir gelişme daha yaşandı. Kasığında ağrı hisseden Medel, riske edilmemek için ilk 11’den çıkarıldı ve yedek kulübesine oturtuldu. Medel’in yerine Gökhan Gönül, ilk 11’e monte edildi. Böylece takımın yeni stoperi Necip oldu.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Beşiktaş maça iyi başladı. İlerde basan, Ankaragücü’nü savunmadan çıkarmayan Beşiktaş, duran toptan Vida ile golü de buldu. Ancak gol, VAR kararı ile ofsayt gerekçesiyle iptan edildi. Oyunun tam hakimi Beşiktaş, Ljajic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşla öne geçti. Bu golün hemen ardından Mustafa Pektemek, farkı ikiye çıkaran golü attı. İlk yarının son dakikasında genç futbolcu Güven Yalçın, ilk 11’de çıktığı ikinci maçında da golü bulmayı başardı.

İlk yarıda oldukça rahat bir oyun ortaya koyan ve kalesinde neredeyse pozisyon dahi vermeyen Beşiktaş, ikinci yarıda bambaşka bir Ankaragücü ile karşılaştı. İkinci yarıya Cerci hamlesi ile başlayan İsmail Kartal, oyunu Beşiktaş yarı alanına yıktı. Birçok pozisyon da bulan ancak bunları değerlendiremeyen Ankaragücü’nün Bifouma ile bulduğu gol ise VAR kararı ile iptal edildi. VAR’a başvuran Mete Kalkavan, Ankaragücü’nün atağı gelişmeden önce faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçın son anlarında El Kabir ile farkı ikiye indiren Ankaragücü’ne cevap, Oğuzhan’dan geldi. Karşılaşmanın son beş dakikasında gelen iki gol, maçın skorunu belirledi. Anakaragücü’nü 4-1 yenen Beşiktaş, iki haftalık galibiyet hasretini dindirirken, şampiyonluk yarışında “Ben de varım” dedi.

Bu galibiyetle puanını 21 yapan Beşiktaş, maç fazlasıyla beşinci sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 19 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç (Dk. 61 Moulin), Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer (Dk. 46 Cerci), Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül (Dk. 40 Fatih Aksoy), Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Güven Yalçın (Dk. 73 Larin), Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 23 Ljajic, Dk. 27 Mustafa Pektemek, Dk. 43 Güven Yalçın, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 86 El Kabir (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 52 Necip Uysal, Dk. 90 1 Larin (Beşiktaş), Dk. 57 Faty, Dk. 79 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13′ Ceza sahasına açılan ortada Karius topu elinden kaçırdı, topu önünde bulan El Kabir pasını Kubilay'a çıkardı. Kubilay'ın ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.

17′ Sol kanattan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Vida, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli saymadı..

GOL! 24′ Ceza sahası içerisinde Ljajic'in topuyla buluşan Mustafa, topu tekrar Ljajic'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 27′ Sağ kanatta çizgiye kadar inen Dorukhan’ın ortasında arka direkte Mustafa, topu filelere gönderdi. 0-2

34′ Ceza sahasına atılan topla sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda kaleci Karius topu kornere çeldi.

37′ Ceza sahasına açılan ortada topla buluşan El Kabir sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL! 44′ Dorukhan'ın ara pasıyla topla buluşan Güven'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

60′ Kubilay'ın defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Bifuma'nın vuruşunda meşin yuvarlak Caner'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek pozisyon öncesi faul tespit etti.

71′ Sol kanattan Bifouma'nın ortasında ceza sahasında topa yükselen El Kabir'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73′ Quarasma'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ljajic topu müsait durumdaki Mustafa'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

77′ Caner ile paslaşan Ljajic'in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top kaleeci Korcan'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Vida'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83′ Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahasında yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84′ Djedje'nin sağ kanattan ortasına arkada direkte yükselen El Kabir'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

GOL! 86′ Cerci, girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topu bekletmeden El Kabir'in önüne attı. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

GOL! 88′ Dorukhan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4