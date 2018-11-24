Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Ankaragücü taraftarına sitem: Küfür ve şiddet olmasın

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenen Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve maçı kazanmayı hak ettiklerini söyledi. Karşılaşmada Ankaragücü taraftarının sahaya attığı yabancı maddeler ve küfürlü tezahüratlar hakkında da konuşan Şenol Güneş, “Küfür ve şiddet olmasın. Bunlar olmadığı zaman inanın dünya çapında örnek olurlar” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen Ankaragücü Beşiktaş maçını yorumladı Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesi aldığı galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın genç oyuncularını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, iki maçta iki gol atan Güven Yalçın'ın tek bir problemi olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, maçın bir gün kala yerinin değişmesine rağmen takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarlarını tebrik ederek, “Son gün yer değişmesine rağmen buraya gelip takımlarını desteklemeleri çok güzel bir şey. Küfür ve şiddet bu maçta da oldu bizim maçlarda da oluyor. Küfür ve şiddet olmasın. Bunlar olmadığı zaman inanın dünya çapında örnek olurlar. Kolay bir şey değil deplasmanda takımının yanına geliyorsun ama yanlış işler yapmak doğru değil” diye konuştu.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi! Ankaragücü-Beşiktaş maçının 4. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçta kısa süreli duraklama yaşanırken Karius ve El Kabir arasında gerilim yaşandı. İlgili Haberi Oku

Deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü’nün Süper Lig’in yeni takımlarından olmasına rağmen iyi sonuçlar aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Rakibimiz lige bu yıl çıktı, iyi gidiyor. Oldukça iyi sonuçlar aldılar. Kolay değil yıllardır sorun yaşan bir takım olarak iyi bir yere geldi. Futbol sahada oynanıyor. Rakibi yok ederek değil rakiple yarışarak ondan daha iyi olduğunu göstererek olmalı. Oyun olarak bugün bizim daha iyi olduğumuzu ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar kötü sonuçlar aldığımız maçlar oldu. Bugün en olumsuz yanımız basit bir gol yememizdi. İyi niyetle, samimiyetle, yetenek ve karakterilerini birleştiren oyuncularımızın isteğiyle bu sonucu aldık. Hepsine teşekkür ediyor ve alınlarından öpüyorum. İyi niyet ölümden başka her şeyi yener onun için bir kez daha oyuncularımı tebrik ediyorum.”