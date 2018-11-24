3. gol geldi! Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle! CANLI YAYIN….

Süper Lig 13. haftası Ankaragücü Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Beşiktaş Ankaragücü karşısında Adem Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın’ın ile aradığı golleri bulurken ile 3-0 öne geçti. Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan 3 puan çıkaramayan Beşiktaş, İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü’nü yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon kendi sahasında istediği iyi performansı göstermeyen Ankaragücü ise galibiyet alarak yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ İLK 11

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Fath, Kenan, Bifouma, Kubilay, El Kabir

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Medel, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajc, Mustafa, Quaresma, Güven

MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmanın başında gerginlik üst seviyede. Ankaragücü taraftarının Beşiktaş cephesine yoğun protestoları var. 5. dakikada Karius yabancı maddeler nedeniyle kalesine geçmekte zorlanıyor. Kenan Özer de Karius’un bir an evvel yerine geçmesini istiyor. Bu sebeple iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik bir anda tüm sahaya yansıdı, hakemlerin araya girmesiyle oyuncular yatıştı. 11. dakikada mesafe uzak olsa da Adem Ljajic serbest vuruştan mükemmel bir şut çıkardı, top üst direkten oyun alanına geri geldi. Beşiktaş’ın 17. dakikada attığı gol iptal edildi. Quaresma’nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Vida ön direkte boş kaldı ve kafayla topu ağlara yolladı: 0-1

Yaklaşık 2 dakikalık incelemenin ardından Vida’nın gol öncesi ofsaytta olduğu belirlendi ve Mete Kalkavan golü iptal ederek oyunun endirekt serbest vuruşla başlamasını istedi. 23 dakikada maçta gol perdesi açıldı. Etkili paslarla atağa çıkan Beşiktaş’ta Mustafa Pektemek’ten topu alan Adem Ljajic, ceza alanı ön çizgisinden nefis vurdu ve top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-1

Dakikalar 27’yi gösterdiğinde durum 2-0 oldu. Quaresma’nın topuk pasıyla bıraktığı topla son çizgiye inen Dorukhan yerden içeri çıkardı. Güven’in ayağından seken topu arka direkte Mustafa Pektemek ağlara yolladı.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA SAKATLIK ŞOKU

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta zorlu maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Ankaragücü maçına birçok eksik isimler çıkan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'în Pepe ve Roco'nun sakatlığı nedeniyle stoper olarak görev verdiği Medel, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Şenol Güneş, Medel'in yerine Gökhan Gönül'ü 11'e dahil etti.

Ankaragücü karşısında sağ bekte Necip'e şans veren Şenol Güneş, son dakikada gelen sakatlık haberi nedeniyle takım dizilişinde de değişikliğe gitti. Necip'i savunmanın ortasına alan Şenol Güneş, sağ beki Gökhan Gönül'e emanet etti.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında deplasmandaki kötü performansına da son vermeye çalışacak. Bu sezon ligde dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup edebilen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta rakiplerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 3 puan toplayabildi. Deplasmandaki 6 maçta 7 gol atabilen siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 8 gol gördü.

ANKARAGÜCÜ EVİNDE SADECE 1 MAÇ KAZABİLDİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.