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CANLI YAYIN: Atletico Madrid Barcelona maçı canlı izle! La Liga’da dev derbi…
İspanya La Liga

CANLI YAYIN: Atletico Madrid Barcelona maçı canlı izle! La Liga’da dev derbi…

La Liga'nın 13. hafta Atletico Madrid Barcelona maçına sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için "Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, saat kaçta" sorusuna yanıt ararken Atletico Madrid Barcelona canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

24 Kasım 2018 21:22

İspanya’nın iki dev takımı Atletico Madrid ve Barcelona bu akşam karşı karşıya geliyor. İspanya La Liga’da 13. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Barcelona’yı konuk ediyor. Atletico Madrid, 23 puanla 3. sırada yer alırken rakibi Barcelona ise 24 puanla zirvede bulunuyor. Rakibini ligde 16 maçtır yenemeyen Madrid ekibi, kazanırsa La Liga’da zirvenin yeni sahibi olacak. Peki, Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid Barcelona canlı maç izle!

ATLETİCO MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

ATLETİCO MADRİD BARCLONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid – Barcelona karşılaşması TSİ 22.45’te başlayacak. Dev mücadele BeIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Digiturk kullanıcıları maçı internet üzerinden beIN Connect aracılığıyla da izleyebilecek.

DİEGO GODİN FORMA GİYEMEYECEK

Milli maçlardan önce, sakat sakat devam ettiği maçın uzatma anlarında attığı golle, Athletic Bilbao karşısında takımına 3 puanı getiren Diego Godin, Barcelona’ya karşı forma giyemeyecek.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 10.haftada oynanan El Clasico’da Barcelona Nou Camp’ta Real Madrid’i 5-1 mağlup etti. Messi’nin yokluğunda sahne alan Suarez’in 3 golle yıldızlaştığı maçta Real Madrid büyük bir hezimete uğradı.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA İLK 11

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Savic, Lucas, Filipe Luis; Rodri, Saúl, Koke, Lemar; Griezmann, Costa

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Arthur, Vidal, Roberto; Messi, Luis Suárez

Son güncelleme 22:32 | 24 Kasım 2018
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