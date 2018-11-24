CANLI YAYIN: Atletico Madrid Barcelona maçı canlı izle! La Liga’da dev derbi…

İspanya’nın iki dev takımı Atletico Madrid ve Barcelona bu akşam karşı karşıya geliyor. İspanya La Liga’da 13. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Barcelona’yı konuk ediyor. Atletico Madrid, 23 puanla 3. sırada yer alırken rakibi Barcelona ise 24 puanla zirvede bulunuyor. Rakibini ligde 16 maçtır yenemeyen Madrid ekibi, kazanırsa La Liga’da zirvenin yeni sahibi olacak. Peki, Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid Barcelona canlı maç izle!

ATLETİCO MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

ATLETİCO MADRİD BARCLONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid – Barcelona karşılaşması TSİ 22.45’te başlayacak. Dev mücadele BeIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Digiturk kullanıcıları maçı internet üzerinden beIN Connect aracılığıyla da izleyebilecek.

DİEGO GODİN FORMA GİYEMEYECEK

Milli maçlardan önce, sakat sakat devam ettiği maçın uzatma anlarında attığı golle, Athletic Bilbao karşısında takımına 3 puanı getiren Diego Godin, Barcelona’ya karşı forma giyemeyecek.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA İLK 11

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Savic, Lucas, Filipe Luis; Rodri, Saúl, Koke, Lemar; Griezmann, Costa

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Arthur, Vidal, Roberto; Messi, Luis Suárez