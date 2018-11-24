Ankaragücü-Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi!

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken maçın başında iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Beşiktaş kalecisi Loris Karius’un koruduğu kalenin arkasında yer alan Ankaragücü taraftarının sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle maç bir süre durdu.
Hakem Mete Kalkavan’ın sahaya atılan maddelerin temizlenmesini isterken kalesine geçmeyen Karius’a, Ankaragücü’nün yıldızı Mustafa El Kabir tepki gösterdi.
İki oyuncu arasındaki gerilim takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştı.