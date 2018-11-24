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Ankaragücü-Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi!
MKE Ankaragücü

Ankaragücü-Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi!

Ankaragücü-Beşiktaş maçının 4. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçta kısa süreli duraklama yaşanırken Karius ve El Kabir arasında gerilim yaşandı.

24 Kasım 2018 19:11

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken maçın başında iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Beşiktaş kalecisi Loris Karius’un koruduğu kalenin arkasında yer alan Ankaragücü taraftarının sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle maç bir süre durdu.

Hakem Mete Kalkavan’ın sahaya atılan maddelerin temizlenmesini isterken kalesine geçmeyen Karius’a, Ankaragücü’nün yıldızı Mustafa El Kabir tepki gösterdi.

İki oyuncu arasındaki gerilim takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştı.

24 Kasım 2018 Ankaragücü-Beşiktaş maçına giden taraftarların otobüsünde şoke eden görüntü! KAYSERİ'de bu akşam oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması öncesi Ankara polisi karşılaşmaya giden otobüs ve özel araçlarda yaptığı aramada çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirdi. Ankara polisi ilde yaptığı aramaladan sonra Kayseri Polisini de uyardı. Şüpheliler hakkında 6136 ve 6222 sayılı kanunlar uyarınca işlem yapılacağı bildirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:42 | 24 Kasım 2018
ankaragücü beşiktaş Loris Karius Mustafa El Kabir
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