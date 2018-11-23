SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karlov suikastı iddianamesi: Cinayetin arkasında FETÖ var
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura günü
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda kura günü

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Akhisarspor kupaya bu turda dahil olacak.

23 Kasım 2018 10:14

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Akhisarspor da dahil olacak.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turuna katılacak kulüpler şöyle;

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR:

Akhisarspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği,Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ümraniyespor. SERİ BAŞI OLMAYANLAR:

1461 Trabzon, Adana Demirspor, Altay, Balıkesirspor Baltok, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hatayspor, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Menemen Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Sivas Belediyespor, Van büyükşehir Belediyespor.

Son güncelleme 10:14 | 23 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş