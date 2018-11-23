Ziraat Türkiye Kupası’nda kura günü

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Akhisarspor da dahil olacak.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turuna katılacak kulüpler şöyle;

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR:

Akhisarspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği,Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ümraniyespor. SERİ BAŞI OLMAYANLAR:

1461 Trabzon, Adana Demirspor, Altay, Balıkesirspor Baltok, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hatayspor, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Menemen Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Sivas Belediyespor, Van büyükşehir Belediyespor.