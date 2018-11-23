SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'AKP'nin il başkanı referansımla atandı'
THY Euroleague | Maccabi FOX Tel Aviv 70-74 Fenerbahçe
Euroleague

THY Euroleague | Maccabi FOX Tel Aviv 70-74 Fenerbahçe

THY Euroleague'de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'i 74-70 mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı. Maça Zeljko Obradovic'in aldığı molada oyuncularına yaptığı uyarılar damga vurdu!

23 Kasım 2018 00:15

THY Euroleague’de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk oldu. Zor günler geçiren ve koç değişikliği ile düzlüğe çıkmak isteyen ev sahibi karşısında nefes kesen mücadelede gülen taraf, 74-70’lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.

Bu sezon 9. maçta 8. galibiyetini elde eden Fenerbahçe’de Kostas Sloukas, 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken üç çeyrek boyunca sayı üretemeyen ancak son bölümde açılan 13 sayı kaydeden Marko Guduric de müsabakaya damga vurdu.

Adeta taktik savaşı şeklinde geçen tempolu ve sert bir mücadeleye sahne olan müsabakada ev sahibi adına Angelo Caloiaro ve Scottie Wilbekin’in 15’er sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Ioannis Sfairopoulos yönetiminde yükselişe geçmeyi planlayan ev sahibi ise 8. yenilgisini aldı.

Obra’nın molası damga vurdu!

Maçın ikinci çeyreğinde Fenerbahçe rakibi karşısında top kayıpları ve başarısız hücumlar sonunda 38-30 geriye düştü. Mola alan deneyimli koç Zeljko Obradovic’in oyuncularını adeta uyandırışı ise maça damga vurdu. Kenara gelen oyunculara hatalarını anlatan Obra’ya, top kaybı yapan Kostas Sloukas “Nasıl hücum edeceğiz” diye sorunca efsanevi koçun kan beynine sıçradı ve “Sadece sıkışınca değil, her zaman bana soracaksın nasıl oynayacağını. Her biriniz! Hayatınız boyunca bana soracaksınız” şeklinde cevap verdi.

Özellikle ikinci yarıda toparlanan ve maçı kazanan Fenerbahçe’de taraftarlar o anları sosyal medyada paylaşırken son bölümde 13 sayı kaydedip galibiyeti getiren isimlerden olan Guduric’in de “ayar sonrası” performansı taraftarların dikkatini çekti!

22 Kasım 2018 THY Euroleague | Darüşşafaka Tekfen 88-93 Anadolu Efes Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague'de normal sezonun 9. haftasında karşılaştı. türk derbisinde gülen taraf, 93-88'lik skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:41 | 23 Kasım 2018
Fenerbahçe Maccabi FOX Tel Aviv thy euroleague
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş