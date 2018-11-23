TFF binası önünde protesto: Yüz karası!

MKE Ankaragücü taraftarları, Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile yarın oynayacakları maçın Kayseri’ye alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları, TFF’nin Ankara’daki binasının önünde toplanarak, alınan karara tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü Beşiktaş maçının Kayseri`ye alınmasına tepki: Maçın oynanmasına bir gün kala... Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmanın Kayseri'ye alınmasına tepki gösterdi. Anakragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçının oynanmasına bir gün kala daha önce hiç yapılmayan saha zemin kontrolü yapılması ve kısa sürede rapor hazırlanarak Ankaragücü-Beşiktaş maçının yerinin değiştirilmesinin manidar ve düşündürücü olduğu belirtildi. İlgili Haberi Oku

Ankaragücü Yaşasın Birlik Platformu Sözcüsü Cem Üner, burada yaptığı açıklamada, maça 29 saat kala alınan kararın “Yüz karası!” olduğunu belirterek, “Biz skor taraftarı değiliz. Bizi 5-0 yensinler, önemli değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bu bir sürgündür” ifadelerini kullandı. MKE Ankaragücü taraftarları olarak kimseyle husumetleri bulunmadığına dikkati çeken Üner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Haksızlığın karşısında 1-2 kelime söylemek için toplandık. 6 yıldır Ankaragücü için mücadele veren insanlarız. Ligde 6 maç oynadığımız Osmanlı Stadı’ndan, Beşiktaş maçı alınarak Kayseri’ye veriliyor. Madem öyle, bu karar cuma günü mü alınır. Müsabaka yarın saat 19.00’da. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir sistem. Ankaragücü kimsenin oyuncağı değildir. Ankaragücü 110 yıllık tarihe sahip bir kulüptür.”

Ankaragücü Başkanı Yiğiner: TFF son dakika golü attı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kayseri'ye alınmasını yanlış bulduklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Ankaragücü taraftarları, basın açıklamasının ardından Beşiktaş ve TFF aleyhine tezahürat yaptı.