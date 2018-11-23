Spor Toto 1. Lig | Kardemir Karabükspor 1-2 Balıkesirspor Baltok

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Balıkesirspor Baltok´a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Okan ve 64’üncü dakikada Nizamettin kaydederken, ev sahibi ekibin karşılaşmadaki tek golünü 40’ıncı dakikada Balıkesir Baltoklu Oğuz kendi kalesine attı.

2. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Sedat, Can´ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Engin, Karabüksporlu Can’a kırmızı kart gösterip oyun dışına gönderdi. 38. dakikada soldan kullanılan kornerde defans topu uzaklaştırmak istedi. Seken topu önünde bulan Okan, yerden düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

40. dakikada sağdan Arif’in ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Oğuz, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 64´üncü dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin´in vuruşu defansa çarparak ağlara gitti: 1-2. Maçta başka gol olmayanca Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok’a 2-1 mağlup oldu.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Erkan Engin, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar – Arda, Can, Fatih Tultak, Abdullah (Dk.78 Ali Kemal), Arif, Cihan, Ahmet (Dk.67 Melih), Hüseyin, Berk (Dk.57 Batuhan), Yusuf

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic – Okan, Oğuz, Glumac, Bülent, Sedat, Cumali, Furkan Çil (Dk.46 Kethevoama), Nizamettin (Dk.83 Muhammed), Otoo (Dk.53 Mehmet), Abdülkadir

GOL: Dk. 40 Oğuz (K.K) (Kardemir Karabükspor) – Dk.38 Okan, Dk. 64 Nizamettin (Balıkesirspor Baltok)

KIRMIZI KART: Dk. 2 Can (Kardemir Karabükspor)

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