Son dakika… Trabzonspor statta antrenman kararından vazgeçti

Trabzonspor’un, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçının son antrenmanın Medical Park Stadı’nda yapılması kararından vazgeçildi.

Bordo mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, “Stadyumda yapacağımız son antrenman saha zemininin bozulma riskine karşı tesislerimize alınmıştır” ifadelerini kullandı.

İşte Trabzonspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklama;

“Teknik Direktörümüz Ünal Karaman, Fenerbahçe karşılaşması öncesi son antrenmanımızın Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılması yönünde taraftarlarımızdan yoğun bir talep geldiğini belirterek, “Başkanımız ve yönetim kurulumuzla istişarelerde bulunduk. Son idmanın stadyumda gerçekleştirilmesi yönünde karar aldık. Ancak; stadyumumuzda görevli iSIS Pitches firmasının yetkilileri, son iki gündür devam eden yağışların saha zeminini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Bu hava koşullarının yarın da devam edeceğini, haliyle maçtan bir gün önce yapılacak idmanın zemine zarar vereceğini vurgulamışlardır. Yönetim Kurulumuzun da onayıyla taraftarımızın talebinin karşılanması ve takımımızın motivasyonuna pozitif katkı sebebiyle, son antrenmanımız yeniden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne alınmıştır. Taraftarlarımızı yarın (Cumartesi) saat 16.00'da idmanımıza bekliyoruz” dedi.”