Son dakika… Pepe’den Beşiktaş’a kötü haber!

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta Portekizli savunmacı Pepe’den kötü haber geldi…

Yıldız futbolcunun milli takım maçında sakatlandığı ve sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

Sahalardan 2 hafta uzak kalacağı ve ligde oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenilen 35 yaşındaki yıldız 2 Aralık’ta oynanacak Galatasaray maçını da kaçırabilir.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama;

“Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.

İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.”

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