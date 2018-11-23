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Son dakika… Pepe’den Beşiktaş’a kötü haber!
Beşiktaş

Son dakika… Pepe’den Beşiktaş’a kötü haber!

Beşiktaş Portekizli yıldızı Pepe'nin sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Pepe Ankaragücü maçında forma giyemeyecek...

23 Kasım 2018 11:47

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta Portekizli savunmacı Pepe’den kötü haber geldi…

Yıldız futbolcunun milli takım maçında sakatlandığı ve sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

Sahalardan 2 hafta uzak kalacağı ve ligde oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenilen 35 yaşındaki yıldız 2 Aralık’ta oynanacak Galatasaray maçını da kaçırabilir.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama;

“Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.

İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.”

23 Kasım 2018 Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişecek mi? İşte zeminin son durumu... Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesinde zemin krizi yaşanıyor. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki bozukluklar nedeniyle cumartesi günü oynanacak maçın Afyon'a alınması gündemde. Gece geç saatlerde Ankaragücü yöneticisi Metin Akyüz'ün yaptığı paylaşım ise yüreklere su serpti İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:54 | 23 Kasım 2018
beşiktaş Pepe
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