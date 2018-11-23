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Son dakika! Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı!
Trabzonspor

Son dakika! Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Ogenyi Onazi, antrenmanda boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

23 Kasım 2018 17:33

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan ve zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da Nijeryalı yıldız oyuncu Ogenyi Onazi, antrenmanda sakatlandı. Boynundan bir sakatlık geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu hastaneye kaldırıldı

Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrıldı. Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen Onazi’nin çekilecek MR’ının ardından durumu netlik kazanacak.

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Son güncelleme 19:40 | 23 Kasım 2018
Ogenyi Onazi spor toto süper lig trabzonspor
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