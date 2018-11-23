Son dakika! Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan ve zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da Nijeryalı yıldız oyuncu Ogenyi Onazi, antrenmanda sakatlandı. Boynundan bir sakatlık geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu hastaneye kaldırıldı

Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrıldı. Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen Onazi’nin çekilecek MR’ının ardından durumu netlik kazanacak.

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