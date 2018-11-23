Son dakika… Ankaragücü Beşiktaş maçının stadı değişti!

Daha önce Osmanlı Stadyumu’nda oynanacağı açıklanan Süper Lig’deki MKE Ankaragücü – Beşiktaş mücadelesi, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle Kayseri’ye alındı…

Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak mücadele öncesi Osmanlı Stadyumu’nda yapılan incelemeler sonrası futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu verildi.

Bilirkişi raporu sonrası her iki kulüp ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu maçın başka bir statta oynanmasına karar verdi.

İlk olarak Afyon Zafer Stadı düşünüldü ancak VAR sistemi Afyon’a henüz kurulmadığı için o seçenek rafa kaldırıldı. Daha sonra her iki kulüp ve federasyon yetkilileri mücadelenin Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanması yönünde karar kıldı.

Ankaragücü Başkanı Yiğiner: TFF son dakika golü attı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kayseri'ye alınmasını yanlış bulduklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA YAPILDI…

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü’nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı’nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Futbol Federasyonu tarafından 24 Kasım Cumartesi saat 19.00’da bu sahada oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanmasına karar verildi. Öte yandan maçlarını yine Osmanlı Stadı’nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka stadyumlarda yapacak.

Ankaragücü-Beşiktaş maçın öncesi zeminin son durumu! Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesinde zemin krizi yaşanıyor. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki bozukluklar nedeniyle cumartesi günü oynanacak maçın Afyon'a alınması gündemde. Gece geç saatlerde Ankaragücü yöneticisi Metin Akyüz'ün yaptığı paylaşım ise yüreklere su serpti İlgili Haberi Oku