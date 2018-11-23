Seyrantepe’de yüksek gerilim! Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle! Canlı yayın…

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Aykut Kocaman ile çıkışa geçmek isteyen Konyaspor’u ağırlıyor. Galatasaray’da Fatih Terim ve Hasan Şaş, futbolculardan ise Rodrigues, Donk ve Ndiaye cezalı durumda, Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından yeniden Konyaspor’u başına geçen Aykut Kocaman ise ilk maçında zorlu rakibine karşı kazanarak büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Galasataray Konya maçını izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Bein Sports canlı yayını bulunuyor. Maç 20.30'te yayınlanmaya başlayacak. İşte, Galatasaray Konyaspor canlı yayını ve karşılaşmanın detayları…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı bu hafta 24 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri de belli oldu. İlk maçlar 4-5-6 Aralık, ikinci maçlar 18-19-20 Aralık'ta oynanacak. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY KONYASPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Mariano, Ömer, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic.