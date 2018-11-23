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Şanlıurfaspor’da Ali Tandoğan dönemi
TFF 1.Lig

Şanlıurfaspor’da Ali Tandoğan dönemi

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Ali Tandoğan ile sözleşme imzalandı.

23 Kasım 2018 15:15

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor’da, teknik direktör Ali Tandoğan ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıç ile 3 gün önce yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine, daha önce de takımda çalışan Ali Tandoğan’ın getirildiği belirtildi.

Açıklamada, kulüp tesislerinde başkan Emin Yetim’in de hazır bulunduğu törende Ali Tandoğan’ın, kendisini 1,5 yıllığına sarı-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Son güncelleme 15:15 | 23 Kasım 2018
Ali Tandoğan teknik direktör
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