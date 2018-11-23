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Ronaldinho’ya haciz şoku! Üç lüks araba ve…
Dünyadan Futbol

Ronaldinho’ya haciz şoku! Üç lüks araba ve…

Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho'nun üç lüks arabasına ve bir değerli tablosuna el konuldu.

23 Kasım 2018 07:59

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho’nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu.

Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho’nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu.

Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007’de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon avroluk para cezasını ödeyememişti.

06 Kasım 2018 Ronaldinho`nun sadece 5 pound`u kalmış! Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho, ülkesinde 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırıldı. Ancak banka hesabında sadece 5 pound olduğu belirlenen Ronaldinho, cezayı ödeyemediği için pasaportuna el konuldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:59 | 23 Kasım 2018
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