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MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Konyaspor özet izle! Konyaspor’un penaltısı GS’yi yaktı!
Galatasaray

MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Konyaspor özet izle! Konyaspor’un penaltısı GS’yi yaktı!

Galatasaray Konyaspor özeti! Süper Lig 13. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Konyaspor lehine verilen penaltı ve Serdar Aziz'in kırmızı kartı maça damgasını vurdu. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde GS Konyaspor özeti bulunuyor.

23 Kasım 2018 22:28

Süper Ligi 13. hafta açılış maçında Galatasaray Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Birçok eksik ve cezalı ile maça çıkan Galatasaray, tribünlerin tamamen dolduğu maçın ilk yarısında durgun bir futbol oynarken karşılaşmanın ikinci yarısında aradığı golü 69. dakikada sağ kanattan Mariano’nun açtığı ortada top Uğur Demirok’a çarptı ve kaleye yöneldi. Galatasaray bu skorla öne geçti. 87. dakika hakemin penaltı noktasını göstermesinin ardından 88 .dakikada hakeme top fırlatan Serdar Aziz kırmızı kart gördü. 86.dakikada Serdar Aziz’in müdahalesi sonucu yerde kalan Skubic, penaltı noktasının da başına geçti ve topu filelerle buluşturdu. Maç sonucu Galasaray Konyaspor 1-1 bitti. İşte, Galatasaray Konyaspor maç özeti…

GALATASARAY KONYASPOR ÖZETİ İZLE

HAKEMDEN TARTIŞMALI PENALTI KARARI

Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir'le puan farkını 3'e indirdi. Özellikle Adis Jahovic ile net pozisyonlardan faydalanamayan Atiker Konyaspor ise 18 puana çıktı. Galatasaray'da penaltı pozisyonu sonrasında hakem Hüseyin Göçek'e elindeki topu atan Serdar Aziz kırmızı kart gördü. Tartışma yaratan penaltı pozisyonunda Göçek, VAR odasından uyarılırken pozisyon yeniden incelendi ve Göçek'in penaltı kararı geçerli kaldı.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamadı. Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Atiker Konyaspor'da ise sakatlığı bulunan Paolo Hurtado ve Selim Ay; Galatasaray karşısında görev alamadı.

Son güncelleme 22:50 | 23 Kasım 2018
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