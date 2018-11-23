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Liverpool’da Mane’nin sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig

Liverpool’da Mane’nin sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Senagalli yıldız futbolcu Sadio Mane'nin sözleşmesi uzatıldı.

23 Kasım 2018 12:43

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mane’nin sözleşmesinin yenilendiği ve uzun yıllar takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mane’nin 2021 yılında sona erecek mukavelesi, 2023 yılına kadar uzatıldı. Senegalli kanat oyuncusu, yeni sözleşmesi ile Liverpool’dan her bir sezon için 34 milyon sterlin kazanacak. Liverpool formasıyla çıktığı 89 karşılaşmada 40 gol ve 18 asiste imza atan Mane, Senegal Milli Takımı’nda ise 58 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı.

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Son güncelleme 12:43 | 23 Kasım 2018
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