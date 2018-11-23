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İngiliz devinden Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder için çılgın teklif
İtalya Serie A

İngiliz devinden Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder için çılgın teklif

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin, milli futbolcu Cengiz Ünder için kesenin ağzını açmaya hazırlandığı iddia edildi. İngiliz devi, Roma'da forma giyen Ünder için 35 milyon Euro ve Andrea Christensen teklifi yapmaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Cengiz Ünder en yüksek bonservis bedeli ödenen ikinci Türk futbolcu olacak.

23 Kasım 2018 07:40

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cengiz Ünder, Avrupa devlerinin kıskacına girmeye devam ediyor.

Arsenal ve Bayern Münih’in radarında olan 21 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi Chelsea’nin de transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sky Italia’nın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin yıldız futbolcuyu transfer etmek için çok hevesli olduğu belirtildi.

Londra ekibinin Ünder için Roma’ya, 35 milyon Euro ve savunma oyuncusu Andreas Christiensen’i teklif edebileceği öne sürüldü. Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017 yılında Başakşehir’den Roma’ya 13.4 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Ünder bu sezon Roma formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol atıp, 5 asist yaptı.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Cengiz Ünder, en yüksek bonservis bedeli ödenen ikinci Türk futbolcu olacak. İlk sırada 2015 yazında Atletico Madrid’den Barcelona’ya 41 milyon Euro’ya transfer olan Arda Turan bulunuyor.

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Son güncelleme 07:40 | 23 Kasım 2018
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