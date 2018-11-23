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Hafta sonu muhteşem maçlar oynanacak! Hangi maç hangi kanalda?
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Hafta sonu muhteşem maçlar oynanacak! Hangi maç hangi kanalda?

24 - 25 Kasım hafta sonu, Türkiye ve Avrupa'da muhteşem maçlara sahne olacak. İngiltere'de Tottenham-Chelsea, İspanya'da Atletico Madrid-Barcelona, Copa Libertadores finalinde River Plate-Boca Juniors, İtalya'da Lazio-Milan ve Türkiye'de Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmaları, bu hafta sonu futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

23 Kasım 2018 12:37

Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak…

Futbolseverler, 24 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Pazar günü ezeli rakiplerin yeşil sahalardaki mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Cumartesi oynanacak önemli karşılaşmalarda, Premier Lig’in 13. haftasında, zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham, Wembley Stadı’nda Chelsea’yi TSİ 20.30’da ağırlayacak.

La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 23 puanla 3. sıradaki Atletico Madrid, 24 puanla lider konumdaki Barcelona’yı Wanda Metropolitano Stadı’nda TSİ 22.45’te konuk edecek. Güney Amerika futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinde 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arjantin temsilcilerinden River Plate, Boca Juniors’ı Antonio Vespucio Liberti Stadı’nda TSİ 23.00’te ağırlayacak.

25 Kasım Pazar günü ise Serie A’nın 13. haftasında Lazio, Olimpiyat Stadı’nda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 20.00’de başlayacak. Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasındaki önemli maçta da Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Son güncelleme 12:37 | 23 Kasım 2018
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