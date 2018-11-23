İlk 11’ler belli oldu! Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte gözler Süper Lig’e çevrildi. Ligde 13. haftaya girilirken Aykut Kocaman’nın Konyaspor teknik direktörü olarak çıkacağı ilk maçta Galatasaray’da Fatih Terim ve Hasan Şaş, futbolculardan ise Rodrigues, Donk ve Ndiaye cezalı durumda, Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ve Nagatomo’nun sakatlıkları bulunuyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşma için ise taraftarlar “Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Konya maçı detayları…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı bu hafta 24 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KONYASPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Mariano, Ömer, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic.

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GALATASARAY’DA EKSİKLER KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Galatasaray’da bu önemli maç öncesinde teknik ekipten Fatih Terim ve Hasan Şaş, futbolculardan ise Rodrigues, Donk ve Ndiaye cezalı durumda. Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ve Nagatomo’nun sakatlıkları bulunuyor. Serdar Aziz, Fernando ve Eren Derdiyok’un son durumu ise maçtan hemen önle belli olacak.

AYKUT KOCAMAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Atiker Konyaspor’da 12 hafta sonunda Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmış geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman takımın başına getirilmişti. Bir süredir Konyaspor ile antrenmanlara çıkacak olan Kocaman takımın başında ilk maçına çıkacak.

Atiker Konyaspor 12 haftasın geride kalan Spor Toto Süper Lig’de 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray ise 23 puanla Başakşehir’in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor…

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FERNANDO CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Atiker Konyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SAHASINDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı’nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 25 lig maçının 22’sini kazanırken, üçünden beraberlikle ayrıldı.