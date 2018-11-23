Galatasaray’ın yıldızı Nagatomo yaşadığı sakatlık hakkında konuştu: Hayati riskler vardı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Yuto Nagatomo, Schalke 04 maçında yaşadığı sakatlık ile ilgili konuştu. Yuto Nagatomo, sakatlığı ile ilgili “Maçtan sonra hastaneye değil eve gitseydim hayati riskler vardı” ifadelerini kullandı.

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Şu anda kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Yuto Nagatomo “Başarılı bir ameliyat geçirdim. Doktorumuza teşekkür ediyorum. Bana eve değil de hastaneye gitmem yönünde tenkitlerde bulundu. Eğer hastaneye değil de eve gitseydim hayati riskler vardı. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepsi bana hastanede destek oldu. Taraftarlar da mesajları ile bana destek oldular” dedi.