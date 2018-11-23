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Galatasaray, Ozan Kabak’ın bonservis bedelini belirledi!
Galatasaray

Galatasaray, Ozan Kabak’ın bonservis bedelini belirledi!

Avrupa devlerinin takibine giren Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak için sarı kırmızılı yönetim yeni sözleşme hazırlığına girdi. Genç futbolcunun sözleşmesine "30 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi konulacak.

23 Kasım 2018 09:18

Süper Lig devi Galatasaray’ın parlayan yıldızı Ozan Kabak için yeni sözleşme hazırlığı var. Genç oyuncunun maaşına zam yapılacağı öğrenilirken sözleşmeye “30 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesinin ekleneceği iddia edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Avrupa’nın birçok devini peşine takan 18 yaşındaki stoper için Galatasaray yönetimi geç kalmadan harekete geçiyor.

Sarı kırmızılı kulüple 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ozan Kabak ile devre arasında yeni sözleşme imzalanması gündemde. Genç yıldıza zam yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, sözleşmeye koyacağı “30 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi ile önemli bir hamlede bulunacak.

Galatasaray’dan 220 bin lira alan Ozan Kabak’ın ise hiçbir şart sunmadan sözleşme teklifini kabul edeceği iddia edildi.

Inter, Sevilla, Roma ve Borussia Dortmund gözlemcilerinin takibinde olan Ozan Kabak için Manchester City’nin de devreye girdiği belirtildi.

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Son güncelleme 09:19 | 23 Kasım 2018
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