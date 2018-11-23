Galatasaray, Ozan Kabak’ın bonservis bedelini belirledi!

Süper Lig devi Galatasaray’ın parlayan yıldızı Ozan Kabak için yeni sözleşme hazırlığı var. Genç oyuncunun maaşına zam yapılacağı öğrenilirken sözleşmeye “30 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesinin ekleneceği iddia edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Avrupa’nın birçok devini peşine takan 18 yaşındaki stoper için Galatasaray yönetimi geç kalmadan harekete geçiyor.

Sarı kırmızılı kulüple 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ozan Kabak ile devre arasında yeni sözleşme imzalanması gündemde. Genç yıldıza zam yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, sözleşmeye koyacağı “30 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi ile önemli bir hamlede bulunacak.

Galatasaray’dan 220 bin lira alan Ozan Kabak’ın ise hiçbir şart sunmadan sözleşme teklifini kabul edeceği iddia edildi.

Inter, Sevilla, Roma ve Borussia Dortmund gözlemcilerinin takibinde olan Ozan Kabak için Manchester City’nin de devreye girdiği belirtildi.

Fatih Terim`in cezası nedeniyle sahada olmayacağı maçlar... Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları ve sonrasında yapılan açıklamalar nedeniyle 10 maç ceza alan Fatih Terim için yapılan itiraz reddedildi. İşte Terim'in sahada olmayacağı maçlar... İlgili Haberi Oku