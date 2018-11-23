Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan Hüseyin Göçek isyanı! Ne konuştu bize açıklasınlar

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılamanın son dakikalarında Hüseyin Göçek’in Atiker Konyaspor lehine verdiği ve tartışma yaratan pozisyon, daha sonra Serdar Aziz’e gösterilen kırmızı kart, karşılaşmanın önüne geçti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hüseyin Göçek tarafından cezalandırıldıklarını söyledi. Abdurrahim Albayrak, Hüseyin Göçek ile VAR hakemleri arasında yapılan konuşmanın da açıklanması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Atiker Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray'ın sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı ve kırmızı kart kararı damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Türk Telekom Stadı’nda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının ne işe yaradığını bilmediğini belirten Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı:

“Hüseyin Göçek ile VAR hakemleri ne konuştu bize açıklasınlar. Derbi öncesinde hem önemli bir futbolcumuz kırmızı kart görerek hem de penaltıyla alakası olmayan bir pızisyonla cezalandırıldık. 30 milyon Galatasaray taraftarını test mi ediyorlar? Eğer ligde oynamamızı istemiyorlarsa söylesinler. Biz de ona göre davranalım. Üç gün sonra Lokomotif Moskova maçına bu moral bozukluğu ile mi çıkacağız? Açtığımız beyaz sayfa yine ortada kaldı. Beyaz sayfa olmadı. Ne yapayım ben? 30 milyon Galatasaray taraftarının içi yanıyor. İçimiz yanıyor. Kimsenin bu akşam gözüne uyku gireceğini sanmıyorum.”