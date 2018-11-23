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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den beyit ile tepki!
Galatasaray

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den beyit ile tepki!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz bir beyite başvururken "Bir beyit geldi aklıma: Geçme namert köprüsünden, ko aparsın sel seni. Yatma çakal yatağında, ko yesin aslan seni" dedi.

23 Kasım 2018 23:40

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tartışmaların odağında yer alan Galatasaray – Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakayı Galatasaraylılar Derneği’nde takip eden Cengiz, “Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Kelimelerin tükendiği anlar vardır, kelimeler tükenmiştir” dedi.

Cengiz, “Bir beyit geldi aklıma: Geçme namert köprüsünden, ko aparsın sel seni. Yatma çakal yatağında, ko yesin aslan seni” diye konuştu ve ekledi: “Cezalar bizi birbirimize kenetliyor. Her şeye rağmen şampiyon olacağımızı söylüyorum. Camiamıza da, ‘sahte dostlardan korunun’ diyorum.” diye konuştu. 23 Kasım 2018 Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak`tan Hüseyin Göçek isyanı! Ne konuştu bize açıklasınlar Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Atiker Konyaspor maçı sonrası hakem Hüseyin Göçek'in penaltı kararına isyan etti. Abdurrahim Albayrak, Hüseyin Göçek ile VAR hakemleri arasındaki konuşmanın açıklanması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:40 | 23 Kasım 2018
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