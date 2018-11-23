Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den beyit ile tepki!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tartışmaların odağında yer alan Galatasaray – Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakayı Galatasaraylılar Derneği’nde takip eden Cengiz, “Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Kelimelerin tükendiği anlar vardır, kelimeler tükenmiştir” dedi.
Cengiz, “Bir beyit geldi aklıma: Geçme namert köprüsünden, ko aparsın sel seni. Yatma çakal yatağında, ko yesin aslan seni” diye konuştu ve ekledi: “Cezalar bizi birbirimize kenetliyor. Her şeye rağmen şampiyon olacağımızı söylüyorum. Camiamıza da, ‘sahte dostlardan korunun’ diyorum.” diye konuştu.