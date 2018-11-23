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Galatasaray Atiker Konyaspor maçına damga vuran pozisyon
Galatasaray

Galatasaray Atiker Konyaspor maçına damga vuran pozisyon

Galatasaray'ın sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı ve kırmızı kart kararı damga vurdu.

23 Kasım 2018 22:47

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Beklenen futbolunun altında kalan Galatasaray, Uğur Demirok’un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarına 1-0 önde giren Galatasaray, son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı. Hüseyin Göçek’in karşılaşmanın 88. dakikasında verdiği penaltı kararı, karşılaşmanın önüne geçti.

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Serdar Aziz’in ceza sahası içinde Skubic’e yaptığı müdahale sonrası hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Karara çok sinirlenen Serdar Aziz, Hüseyin Göçek’in üzerine top atarak tepkisini gösterdi. Bunun üzerine Hüseyin Göçek, Serdar Aziz’e kırmızı kartını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gitmeyen Hüseyin Göçek, tartışmalı pozisyonu tekrar izlemeyerek penaltının kullanılmasını istedi.

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Büyük tartışma yaratan penaltı pozisyonu sonrası Skubic’in attığı gol, Atiker Konyaspor’a beraberliği getirdi. Penaltı golünün ardından kalan beş dakika boyunca Galatasaray taraftarları, Hüseyin Göçek’i protesto etti.

Son güncelleme 22:47 | 23 Kasım 2018
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