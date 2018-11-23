CANLI | Galatasaray Atiker Konyaspor maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta kritik bir mücadele ile başlıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda eksikleri ile sıkıntılı bir süreçten Galatasaray, eski hocası Aykut Kocaman’la yeniden bir araya gelen Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Galatasaray, kadro oluşturmakta sıkıntı çektiği bu süreçte kazanarak zirveye tutunmak isterken Atiker Konyaspor, Kocaman dönemine sansasyonel bir galibiyetle başlamanın peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR farkıyla sizlerle…

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamıyor. Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Atiker Konyaspor’da ise sakatlığı bulunan Paolo Hurtado ve Selim Ay; Galatasaray karşısında görev alamıyorması beklenmiyor.

GALATASARAY – ATİKER KONYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Mariano, Fernando, Feghouli, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Eren

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Jahovic Galatasaray antrenörü Sedat İncesu istifasını geri çekti! İlgili Haberi Oku