Son dakika… Fenerbahçe kupasını almaya çalışan Trabzonspor taraftarına 1 yıl 5 ay hapis

Sevgim Begüm YAVUZ / Kadıköy'de, 11 Ocak 2017'de Ülker Stadyumu içinde bulunan müzeye giden Halit Şahin'in 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, “Kupa bizim, Trabzon” diye bağırması üzerine hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Halit Şahin ve avukatları ile Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği avukatı katıldı.

Sanık Halit Şahin'in 472 liralık zarar miktarını ödediği belirtildi.

AMACIM PROTESTO ETMEKTİ

Amacının hırsızlık olmadığını söyleyen sanık Halit Şahin savunmasında, “Sadece protesto amacıyla hareket etmiştim” dedi.

‘SES GETİRMEK İÇİN EYLEMDE BULUNDU'

Zararın giderildiğini söyleyen sanıl Şahin'in avukatı, “Hırsızlık suçuna ilişkin suç unsurları oluşmamıştır. Suç kastı yoktur. Kendisi ses getirmek amacıyla eylemde bulunmuştur. Kupayı da zarar vermemiştir. Kupayı alınca adaletsizliği protesto etmek amacıyla hareket etmiştir” diyerek müvekkilinin beraatını istedi.

CEZA ERTELENDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Halit Şahin'i hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın cezasını erteledi.

Öte yandan sanık Halit Şahin'in avukatı Tolga Altuntaş kararı istinaf edeceklerini kaydetti.