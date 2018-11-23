Fatih Terim’in cezası nedeniyle sahada olmayacağı maçlar…

PFDK’danın önce 7 maç, ardından 3 maç daha ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yaptığı itirazlar reddedildi ve tüm cezalar onandı.

Süper Lig’in 12. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip eden tecrübeli çalıştırıcı, 9 maç sonra yedek kulübesine dönebilecek.

Sarı kırmızılı kulübün Türkiye Kupası’nda ikinci tura kalması halinde Terim ligin ikinci yarısında oynanacak olan Ankaragücü maçında takımın başında olacak.

İşte Terim’in yedek kulübesinde olmayacağı maçlar;

Konyaspor

Beşiktaş (D)

Türkiye Kupası 5. tur

Rizespor

Türkiye Kupası 5. tur rövanş

Başakşehir (D)

Sivasspor

Türkiye Kupası son 16 (Tur atlarsa)

Türkiye Kupası son 16 rövanş (Tur atlarsa)

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