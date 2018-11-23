SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karlov suikastı iddianamesi: Cinayetin arkasında FETÖ var
Fatih Terim’in cezası nedeniyle sahada olmayacağı maçlar…
Galatasaray

Fatih Terim’in cezası nedeniyle sahada olmayacağı maçlar…

Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları ve sonrasında yapılan açıklamalar nedeniyle 10 maç ceza alan Fatih Terim için yapılan itiraz reddedildi. İşte Terim'in sahada olmayacağı maçlar...

23 Kasım 2018 09:04

PFDK’danın önce 7 maç, ardından 3 maç daha ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yaptığı itirazlar reddedildi ve tüm cezalar onandı.

Süper Lig’in 12. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip eden tecrübeli çalıştırıcı, 9 maç sonra yedek kulübesine dönebilecek.

Sarı kırmızılı kulübün Türkiye Kupası’nda ikinci tura kalması halinde Terim ligin ikinci yarısında oynanacak olan Ankaragücü maçında takımın başında olacak.

İşte Terim’in yedek kulübesinde olmayacağı maçlar;

Konyaspor

Beşiktaş (D)

Türkiye Kupası 5. tur

Rizespor

Türkiye Kupası 5. tur rövanş

Başakşehir (D)

Sivasspor

Türkiye Kupası son 16 (Tur atlarsa)

Türkiye Kupası son 16 rövanş (Tur atlarsa)

22 Kasım 2018 Galatasaray`dan Tahkim ve PFDK kararları sonrası flaş açıklama: `Şaşırmadık` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:21 | 23 Kasım 2018
fatih terim
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş