Fatih Altaylı: Çok açık bir intikam! Naklen yayın havuzundan çıkın…

‘DERBİ MAÇINDA OLANLARI ŞAHANE BİÇİMDE KULLANDI’

Futbol Federasyonu işin cılkını çıkardı.

Rezaletin boyutu artık sosyal medya komedisine dönüştü.

– Doktorların öngördüğü süreden önce iyileşen Nagatamo, doktorları yanılttığı için PFDK'ya sevk edildi. – Hakan Balta futbolu erken bıraktığı için Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. – Abdurrahim Albayrak Futbol Federasyonu aleyhine açıklama yapmayarak Futbol Federasyonu’nu zor durumda bırakmaktan ötürü PFDK'ya sevk edildi.

Gibi geyikler durumun ne olduğunu anlatıyor aslında.

Türkiye Futbol Federasyonu, bir yandan Fatih Terim'den intikamını almak, diğer yandan ligde Galatasaray'ın diğer büyük takımlarla arasını açmasını engellemek ve belki de kimin şampiyon olacağına masa başında karar vermek için derbi maçında olanları şahane bir biçimde kullandı.

‘KURBANLIK KOYUN GİBİ DURUMU İZLİYOR’

Bu kullanış biçimine karşı tepkileri de yeni bir koz olarak ele aldı ve Galatasaray'ı en azından bu sezon bitirmek için düğmeye bastı.

Mesele artık sportif bir mesele olmanın ötesinde bir yerde.

Çok açık bir intikam, çok açık bir hukuksuzluk pozisyonunda.

Galatasaray yönetimi ise eli kolu bağlı kurbanlık koyun gibi bu durumu izliyor.

Burası artık bıçağın kemiğe dayandığı değil, kemiği de kanırttığı yerdir.

Eline medya gücünü de almış bir Federasyon Başkanı'nın Türkiye'nin en büyük spor camialarından biriyle dalga geçer gibi hareket etmeye, kendi hukukunu kendi oluşturarak hukuksuzluğu, adaletsizliği geçer akçe kılmaya, kişisel sorunlarından ötürü Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmaya hakkı olamaz.

Benim gibi Galatasaraylılar için artık bunun bir “Dur” noktası vardır.

Galatasaray yönetiminin yapması gereken şey şu an itibarıyla “Naklen yayın havuzundan” çıkmaktır.

‘NAKLEN YAYIN HAVUZUNU PATLATIRIZ’

Gerekirse UEFA'ya verdiğimiz sözleri tutamayız.

Gerekirse seneye ve hatta ondan sonraki sene Avrupa kupalarına katılmayız.

Ama o naklen yayın havuzunu patlatırız.

Bakalım Galatasaray olmadığı zaman o havuz kaç para edecek.

Bakalım beceriksiz Federasyon Başkanı ona buna saçtığı milyonlarca doları o havuz olmadan nereden bulacak, nereden toplayacak.

Galatasaray, Türk futboluna küme düşüren beceriksiz bir Federasyon’un ve onun beceriksizliği hem kulüp hem Federasyon bazında tescilli Başkanının oyuncağı değildir.

Gerekirse kendi ipimizi kendimiz çekeriz.

Ama rezil bir Federasyon’a çektirmeyiz.