Erwin Koeman’a başarı endeksli sözleşme hazırlığı!

Trabzon deplasmanında Fenerbahçe'nin başında ‘teknik sorumlu' olarak Erwin Koeman sahaya çıkacak.

Alınacak sonuç, Hollandalı çalıştırıcının kaderini belirleyecek. Galibiyet durumunda Koeman ile sezon sonuna kadar devam edilmesi bekleniyor.

Ancak belli şartlarda. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertli yönetim Koeman ile devam kararı alması durumunda ‘başarıya endeksli' sözleşme yapacak. Deneyimli çalıştırıcının alacağı yıllık ücret düşük tutulacak.

Primler ise yüksek olacak. Türkiye Kupası'nın kazanılması, Avrupa Ligi vizesi, Şampiyonlar Ligi vizesi, lig sıralaması gibi kriterler, Koeman'ın muhtemel kontratında prim olacak.

Trabzonspor yenilgisi durumunda Koeman ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Martin Skrtel`in menajerinden transfer açıklaması İlgili Haberi Oku