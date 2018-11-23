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Erwin Koeman’a başarı endeksli sözleşme hazırlığı!
Fenerbahçe

Erwin Koeman’a başarı endeksli sözleşme hazırlığı!

Trabzon’da alınacak sonuç, Hollandalı’nın kaderini belirleyecek. Galibiyet halinde Koeman ile devam edilecek ama ücret düşük, primler yüksek olacak

23 Kasım 2018 08:54

Trabzon deplasmanında Fenerbahçe'nin başında ‘teknik sorumlu' olarak Erwin Koeman sahaya çıkacak.

Alınacak sonuç, Hollandalı çalıştırıcının kaderini belirleyecek. Galibiyet durumunda Koeman ile sezon sonuna kadar devam edilmesi bekleniyor.

Ancak belli şartlarda. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertli yönetim Koeman ile devam kararı alması durumunda ‘başarıya endeksli' sözleşme yapacak. Deneyimli çalıştırıcının alacağı yıllık ücret düşük tutulacak.

Primler ise yüksek olacak. Türkiye Kupası'nın kazanılması, Avrupa Ligi vizesi, Şampiyonlar Ligi vizesi, lig sıralaması gibi kriterler, Koeman'ın muhtemel kontratında prim olacak.

Trabzonspor yenilgisi durumunda Koeman ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

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Son güncelleme 08:54 | 23 Kasım 2018
Erwin Koeman Fenerbahçe
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