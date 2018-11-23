SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AVM’lerde ‘Efsane Cuma’ izdihamı! Tartıştılar, kavga ettiler
Son dakika… Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası

Son dakika… Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri de belli oldu. İlk maçlar 4-5-6 Aralık, ikinci maçlar 18-19-20 Aralık'ta oynanacak.

23 Kasım 2018 14:53

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılım gösterdiği kura çekimi tamamlandı ve eşleşmeler belli oldu.

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’na, 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katıldı. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Keçiörengücü-Galatasaray

Fenerbahçe – Giresunspor

Sivas Belediyespor-Trabzonspor

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

 

Son güncelleme 15:51 | 23 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 19:30
0
-
0
Konyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş