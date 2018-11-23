Son dakika… Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılım gösterdiği kura çekimi tamamlandı ve eşleşmeler belli oldu.

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’na, 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katıldı. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Keçiörengücü-Galatasaray

Fenerbahçe – Giresunspor

Sivas Belediyespor-Trabzonspor

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir