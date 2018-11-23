Aykut Kocaman yardımcıları hakkında ilk kez konuştu!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanından 90’da penaltı golüyle 1 puanla dönen Atiker Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman, Konya’daki üçüncü döneminin ilk maçını değerlendirdi. Kocaman, “Maç öncesi rakimibizin durumu avantajları ve dezavantajlarına baktığımızda kısa zaman içinde yaptıklarımızın sahada gerçekleştiğini söyleyebilirim” dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Aykut Kocaman’ın yardımcıları hakkında yaptığı açıklamalar kendisine hatırlatılan Kocaman şöyle konuştu:

“Kesinlikle ne hainlik var ne bir şey. Yanlış bir durum. Uzun zamandır o insanlarla çalışıyorum. İş sadakatlerini de iş ahlaklarını da, çalışma prensiplerine de her türlü kefilim. Hiçbir zaman tersini düşünmedim. Tersi olsaydı beraber olmazdık. Biraz daha sessiz kalmaya çalışıyoruz ama haksız olduğumuz için değil ortalığı velveleye vermemek için. Yanlışları olsaydı, şu anda beraber olmazdık. Baştan aşağıya yanlış bir kelime var ortada.”

Maçı da değerlendiren Kocaman, “Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak rakibimiz sahaya kuvvetli bir kadroyla çıktı. Oyun geneli, bize iyi şeyler vaat etti. İlk yarıdaki hataları onarma şansına sahip olduk. İkinci yarı bizim için son derece iyi geçti” diye konuştu ve ekledi:

“Olmayacak pozisyonda gol yedik. Son anda beraberliğie kurtarıp, bunu sevinme haline geldik. 2. yarı golü yiyinceye kadar iyi gittik. Rakibi düşürecek golü de bulabilirdik. Bunları değerlendiremeyince futbolun cilvesi ters bir vuruşla da olsa gerçekleşti ve gol yedik. Ligin şu andaki durumu itibariyle, maçı eğer kendi tarafımıza çevirme şansına sahip olsaydık başka türlü bir hikaye içinde barınabilirdi. Şimdi Galatasaray için de bizim için de kayıp 2 puan gözüküyor.”

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak`tan Hüseyin Göçek isyanı! Ne konuştu bize açıklasınlar Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Atiker Konyaspor maçı sonrası hakem Hüseyin Göçek'in penaltı kararına isyan etti. Abdurrahim Albayrak, Hüseyin Göçek ile VAR hakemleri arasındaki konuşmanın açıklanması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku “Anadolu'dan şampiyon çıkabilir”

Konyaspor'un şampiyonluk yarışında olup olmayacağı konusunda konuşan Kocaman, “Bundan önce Bursaspor'un şampiyonluğu ekstra bir durumdu. 4 büyük takımın dışında şampiyonluğun konuşulması mümkün değildi. Ancak bu dönemde her takımın böyle hayalleri konuşulabiliyor. Büyük takımların mali durumları, kadro sirkülasyonları açısından mantıklı seçimlere gitmeleri söz konusu. Ekonomik durumlarını düzeltebilen Anadolu kulüpleri, imkansız denileni gerçekleştirmeyi başarabilir. Bunlardan birisi de Konyaspor” dedi.

“Takımı daha iyi tanıdıktan sonra konuşurum”

Gittiği dönemdeki Konyaspor'la şu andaki Konyaspor arasındaki farkla ilgili de konuşan Kocaman, “Ayrıntıları söyleyemem çünkü hakim değilim. Pazar günü şehre gidip pazartesi imza attık. Bir konu hakkında fikir beyan etmeden önce tanımak gerekiyor. Oyun içindeki alan savunması konusunda bir zincir kopabilirdi. Daha fazla eski oyuncuları, tanıdığım oyuncuları tercih ederek sahaya çıktık. Takımı daha iyi tanıdıktan sonra bir kıyaslama yapma şansım olabilir” dedi.

Son olarak kontratında A Milli Takım'dan teklif gelirse gidebilir maddesinin olup olmadığı sorusunu netleştiren Aykut Kocaman, “Ben kararımı verdim. Milli görev, kontratla falan ilgili bir şey değildir. Milli görev başka bir temsil yeridir. Kontratta bir madde var mı yok mu gibi cümleler bence doğru değil. Eğer böyle bir şey düşünülürse başka şekilde yorumlanabilir. Ama diğer tarafa baktığımızda, ben kararımı verdim” diyerek sözlerini tamamladı.

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