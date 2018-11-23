SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karlov suikastı iddianamesi: Cinayetin arkasında FETÖ var
Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişecek mi? İşte zeminin son durumu…
MKE Ankaragücü

Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişecek mi? İşte zeminin son durumu…

Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesinde zemin krizi yaşanıyor. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki bozukluklar nedeniyle cumartesi günü oynanacak maçın Afyon'a alınması gündemde. Gece geç saatlerde Ankaragücü yöneticisi Metin Akyüz'ün yaptığı paylaşım ise yüreklere su serpti

23 Kasım 2018 08:17

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında MKE Ankaragücü Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

Daha önce Osmanlı Stadyumu’nda oynanacağı açıklanan mücadele, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak.

Osmanlı Stadı’nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse Cumartesi aynı saatte başlayacak olan maçın Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanması kuvvetli ihtimal.

Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF maç planlama birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir.

Öte yandan gece saatlerinde stada giden Ankaragücü’nde Stat ve Taraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, sahanın son halini paylaşırken iyileştirmelerin ardından zeminin maç yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İşte o paylaşım

Son güncelleme 08:23 | 23 Kasım 2018
ankaragücü beşiktaş
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş