Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişecek mi? İşte zeminin son durumu…

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında MKE Ankaragücü Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

Daha önce Osmanlı Stadyumu’nda oynanacağı açıklanan mücadele, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak.

Osmanlı Stadı’nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse Cumartesi aynı saatte başlayacak olan maçın Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanması kuvvetli ihtimal.

Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF maç planlama birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir.

Öte yandan gece saatlerinde stada giden Ankaragücü’nde Stat ve Taraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, sahanın son halini paylaşırken iyileştirmelerin ardından zeminin maç yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İşte o paylaşım