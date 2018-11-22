Yılmaz Vural’dan flaş açıklamalar! Ali Koç, Fenerbahçe ve üç büyükler…

Geçtiğimiz gece bir televizyon kanalında katıldığı programda kendisine sorulan soruları yanıtlayan teknik direktör Yılmaz Vural yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Futbolun eğitimsiz insanlara bırakıldığından Vural, “Bu işin bir sosyolojik boyutu var. Futbol tamamen bir spor diye bakılmaması gereken çok önemli sosyal bir olaydır. Bakın rektörle öğrenci yan yana, holding sahibi ile işçi gol oluyor birbirlerine sarılıyorlar. Bir bilse holding sahibi işçi olduğunu, titrer bana sarıldı diye ürker. Ötekisi bilse belki sarılmaz. Böyle birleştiren kaynaştıran bir olayı o kadar sahipsiz ellere, eğitimsiz insanlara bıraktık ki” ifadelerini kullandı.

Büyük takımların kendisini göreve getirmemekle hata yaptığına değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Bunu bir cahil cesareti ile söylemiyorum. Kendi doluluğumu, ne yapacağımı, ne yapamayacağımı çok iyi biliyorum. Yaşım da oldu 65. Ne zaman geleceğiz kardeşim biz buralara? Bunun öbür dünyası ile yakınlaşmak üzereyiz. İşi espriye alıyorlar ama bir şey kaybetmezler.” dedi.

ALİ KOÇ’LA 20 SENE ÖNCE YAŞADIĞI ANISI

Ali Koç’la ilgili 20 sene önce yaşadığı bir anısını da anlatan Vural, “Ben Ali Koç’a ismiyle hitap ediyorum. Çünkü öyle bir yakınlığımız var. Bir yerde oturduk sohbet ettik. O zaman çok gençti. Bana söylediği bir şey vardı; ‘Hocam en büyük idealim bu takıma başkan olmak.’ Ne güzel bak o idealine sahip oldu. Sıra bizde. Bizim de en büyük idealimiz bu tür takımlar. İnsanların hayal etmesi kadar güzel bir şey yok. Bak gerçekleşen bir hayal oldu onunki. Ve şu anda da Türkiye mutlu onunla. Bırakın Fenerbahçe’yi, onun başa gelmesinin Türk futboluna bir şeyler katacağı, Fenerbahçe’ye farklı bir boyut kazandıracak kanaatinde herkes” şeklinde konuştu.

‘FENERBAHÇE İÇİN İSMİM KONUŞULUYORMUŞ’

Fenerbahçe’de Phillip Cocu’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için düşünülen isimler arasında olduğunu duyduğunu söyleyen Vural, “İsmi mühim değil, Fenerbahçeli bir yönetici arkadaşımı aradım. ‘Ben bir takıma gitmek üzereyim. Böyle bir tasarrufunuz varsa…’ ‘Hocam’ dedi, ‘Bu arkadaş birkaç maç daha kazanırsa onun devam etmesi söz konusu. Ama siz de bizim konuştuğumuz isimlerin arasındasınız. Ben fazla bir şey söyleyemem size.’ Ben de kardeşim, arkadaşım (Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak) ‘Gel sana ihtiyacımız var’ deyince koşa koşa gittik. Fenerbahçe-Alanya maçını Sadettin Saran’ın locasında izledim. Taraftarlar beni görünce çıldırdı, locayı basıyordu. Bu kadar istenen bir adamı getirin kardeşim, bir görün. Yapamazsak ‘Yuh sana’ deyin.” yorumunda bulundu.

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