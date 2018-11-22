Türkiye Futbol Federasyonu için yeni yönetim, yeni hoca!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşünce Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutunduğu son dal da kırıldı.

Kulüplerdeki borç artışı, 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğinin kaybedilmesi, altyapılardaki sorunlar ve kurulların verdiği tartışmalı kararlar gibi olumsuz maddelere millilerin başarısızlığı da eklenince Yıldırım Demirören dönemi tartışmaya açıldı.

Kulislerdeki iddialara göre hem mevcut federasyondan hem de futbol dünyasından isimler, Haziran 2019'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi nabız yokluyor.

SİYASETİN TAVRI BEKLENİYOR

Adaylığı konuşulan isimler arasında UEFA İcra Kurulu üyesi de olan TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve Başkanvekili Nihat Özdemir bulunuyor.

Hem futbol hem de siyaset dünyasına yakın eski Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın da adı geçiyor. Yıldırım Demirören'in de yeniden aday olacağı biliniyor.

Demirören döneminde ‘gölge başkan' olarak ifade edilen Yardımcı'nın çalışmalara başladığı öne sürülüyor. Söz konusu isimlerin siyaset kulislerindeki tavrı beklediği de belirtiliyor. Bununla birlikte akıllarda tek bir hoca var.

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ŞENOL GÜNEŞ’E İADE-İ İTİBAR

Mircea Lucescu'nun kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılması bekleniyordu. Luce ise istifa iddialarına kapıyı kapattı. Bu da Rumen hocanın ayrılığı için sezon sonunun bekleneceğine işaret görüldü. Yeni TFF başkanı kim olursa olsun Şenol Güneş hedefteki ortak isim. Beşiktaş ile kontratı sezon sonu bitecek Güneş, seçim sonrası göreve getirilecek.

2004'te tazminatsız gönderilen tecrübeli hocadan bir anlamda özür dilenecek. Güneş idaresinde Türk halkının milli takım etrafında yeniden kenetlenmesi sağlanacak.

DÜNYA 3.’SÜ GÜNEŞ

Şenol Güneş, Temmuz 2000 ile Haziran 2004 arasında A Milli Takım'ı çalıştırdı. Onun yönetiminde 42 maçta 20 galibiyet-12 mağlubiyet yaşandı. Ay-Yıldızlıların en büyük başarısı olan 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük Güneş'in döneminde geldi. Türkiye, EURO 2004 elemeleri play-off turunda Letonya'yı geçemeyince Güneş'in görevine son verildi.