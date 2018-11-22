Trabzonspor maçı öncesi Koeman’ın büyük sıkıntısı

Sercan Hamzaoğlu / Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sıkıntılı bir şekilde sürüyor. Pazar günü deplasmanda bordo mavililere konuk olacak Fenerbahçe’de teknik sorumlu Erwin Koeman, kritik maç öncesi taktik çalışma yaptıramadı.

Milli takımlarında bulunan 12 oyuncu, sakat futbolcuların fazlalığının yanı sıra kadro dışı kalan futbolcular da olunca Koeman, Trabzonspor maçının hazırlıklarını 10 gündür sadece 9 futbolcuyla sürdürebildi.

Bu 9 futbolcudan Soldado ve Jailson'un cezalı, Erten Ersu'nun üçüncü kaleci olması sebebiyle Koeman'ın elinde as futbolculardan sadece 6 kişi kaldı.

Milli futbolcular Perşembe günü (bugün) takıma katılacak ancak yorgun dönecekleri için taktik çalışmalara Cuma günü (yarın) başlanacak. Koeman, sadece 2 gün takımına Trabzonspor maçının taktiğini çalıştırabilecek.

Eksikler

Fenerbahçe'de milli takımlarından dönecek futbolcular:

Martin Skrtel, Islam Slimani, Roman Neustadter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer(Andre Ayew, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Isla Mauricio, Yassinne Benzia, Diego Reyes.

(Kameni ve Dirar, kadroda olmamasına rağmen milli takımlarında)

Sakatlar: Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin.

Kadro dışı futbolcular: Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Carlos Kameni, Ozan Tufan. Uygar Mert Zeybek.

Hasan Ali, Trabzon'da sahada

Milli takımdan sakatlığı nedeniyle İsveç maçı sonrası kadrodan çıkarlan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçında sahada olacak. Takımla çalışmalara tam olarak başlamamasına rağmen Hasan Ali'nin taktik çalışmlarada yer alacağı ve Trabzonspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

Tolga Ciğerci sevindirdi

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, saha çalışmalarına başladı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon takımla hiçbir çalışmaya başlayamayan Tolga, koşulara başladı. Takımdan ayrı kondsiyoner eşliğinde koşan Tolga'nın kısa bir süre sonra topla çalışmalara da başlayacağı öğrenildi.