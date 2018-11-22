SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Galatasaray'da şok istifa: 'Artık bu kadar dayanabildim'
Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri tükendi! Medical Park kapalı gişe…
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri tükendi! Medical Park kapalı gişe…

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 25 Kasım Pazar günü Medical Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin tükendiği bildirildi.

22 Kasım 2018 12:49

Trabzonspor Kulübünün taraftar, stadyum, amatör branşlar ve personel sorumlusu Özer Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biletlerin tamamının satıldığını söyledi.

Bayraktar, Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşmada yer almayacağını belirterek, “Misafir takım tribünü biletleri de Futbol Federasyonundan aldığımız izinle dün taraftarlarımıza satışa çıkarıldı. Buradaki 2 bin 40 bilet de tükendi.” dedi.

Seyirci kapasitesi 41 bin 461 olan statta, güvenlik nedeniyle ayrılan yerlerin dışında kombine kartlarla birlikte 39 bin dolayında taraftarın olmasının beklendiğini belirten Bayraktar, “Taraftarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah sahadan onları mutlu edecek bir sonuçla ayrılacağız” diye konuştu.

Bayraktar, boş locaların da Fenerbahçe maçına gelen yoğun talep nedeniyle kiralanmaya başlandığını sözlerine ekledi.

22 Kasım 2018 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu... Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemler belli olurken Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler atandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:49 | 22 Kasım 2018
derbi Fenerbahçe medical park trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Yarın - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş