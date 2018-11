THY Euroleague maçında skandal hata! Kimse farkına varmadı…

THY Euroleague’de 8. hafta karşılaşmasında CSKA Moskova ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelirken maçın son anlarında yaşanan bir skandal geceye damga vurdu.

Maçın son çeyreğinde bitime 1 dakika 14 saniye kala 84-78 önde olan Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas rakip potaya atak gerçekleştiriyordu. Ancak 24 saniyelik hücum süresi geriye doğru işlerken 18. saniyede tabelanın bir anda 13. saniyeye düşmesi şok etkisi yarattı.

Durumun farkında olmayan Kaunaslı oyuncular hücum süresi içinde potaya ulaşmayı başaramayınca top CSKA Moskova’ya geçti. Kimsenin farketmediği durum maç sonrası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kalan sürede farkı eriten CSKA Moskova dördüncü çeyrek sonunda 86-86’lık eşitliği yakalayınca maç uzatmaya gitti. Uzatma devresini 99-97 kazanan CSKA Moskova kendi evinde sahadan galibiyetle ayrılırken konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

İşte o anlar…

Ok @EuroLeague and @cskabasket, what was that? Check how shot clock jumps from 18 to 13. Possession ended in shot clock violation pic.twitter.com/q7Uw99YRQk

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) 21 Kasım 2018