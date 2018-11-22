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THY Euroleague maçında skandal hata! Kimse farkına varmadı…
Euroleague

THY Euroleague maçında skandal hata! Kimse farkına varmadı…

THY Euroleague'de oynanan CSKA Moskova- Zalgiris Kaunas karşılaşmasında skandal bir hata gerçekeleştiği ortaya çıktı. Maçın son anlarında Kaunas atağı sırasında hücum süresinin bir anda 18'den 13'e düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

22 Kasım 2018 09:21

THY Euroleague’de 8. hafta karşılaşmasında CSKA Moskova ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelirken maçın son anlarında yaşanan bir skandal geceye damga vurdu.

Maçın son çeyreğinde bitime 1 dakika 14 saniye kala 84-78 önde olan Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas rakip potaya atak gerçekleştiriyordu. Ancak 24 saniyelik hücum süresi geriye doğru işlerken 18. saniyede tabelanın bir anda 13. saniyeye düşmesi şok etkisi yarattı.

Durumun farkında olmayan Kaunaslı oyuncular hücum süresi içinde potaya ulaşmayı başaramayınca top CSKA Moskova’ya geçti. Kimsenin farketmediği durum maç sonrası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kalan sürede farkı eriten CSKA Moskova dördüncü çeyrek sonunda 86-86’lık eşitliği yakalayınca maç uzatmaya gitti. Uzatma devresini 99-97 kazanan CSKA Moskova kendi evinde sahadan galibiyetle ayrılırken konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

İşte o anlar…

Son güncelleme 09:21 | 22 Kasım 2018
CSKA Moskova zalgiris kaunas
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