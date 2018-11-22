THY Euroleague | Darüşşafaka Tekfen 88-93 Anadolu Efes

THY Euroleague’de normal sezonun 9. haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes’i evinde ağırlayan Darüşşafaka Tekfen, salondan 88-93’lük skorla mağlup ayrıldı. Anadolu Efes’ten Rodrigue Beaubois 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Daçka ise parkeden 8. kez yenik ayrıldı.

ATIBA VE OĞUZHAN TRİBÜNDE

THY Euroleague’in 9’uncu haftasında Darüşşafaka Tekfen’in Anadolu Efes’i konuk ettiği mücadelede Beşiktaşlı futbolcularda tribündeki yerlerini aldı. Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncuları Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup maçı tribünden takip etti.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Elıas Koromilas, Mykola Ambrosov

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Zanis Peiners 15, Ray McCallum 10, Jeremy Evans 11 , Oğuz Savaş 2, Muhammed Baygül 11, Stanton Kidd 9, Michael Eric 18, Markel Brown 4, Kartal Özmızrak 6, Doğuş Özdemiroğlu 2, Emircan Koşut, Berk Demir

ANADOLU EFES: Vasilije Micic 9, Rodrigue Beaubois 24, Adrien Moerman 9, Bryant Dunston 9, James Anderson 2, Krunoslav Simon 6, Shane Larkin 10, Brock Motum 11, Tibor Pleiss 12, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 1, Metecan Birsen

1’İNCİ PERİYOT: 23-19

DEVRE: 46-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-74

5 FAUL ALAN: Bryant Dunston