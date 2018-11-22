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Süper Lig’de 13. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini…
Trabzonspor

Süper Lig’de 13. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini…

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemler belli olurken Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler atandı.

22 Kasım 2018 12:17

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

Son güncelleme 13:01 | 22 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Yarın - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
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