Süper Lig ekibi için bomba Usain Bolt iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor’un, Usain Bolt’a transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Dünya rekortmeni efsanevi atlet kısa süre önce futbol kariyerine başlamış ve son olarak Avustralya’da Central Coast Mariners takımında denemeye alınmıştı. Bolt, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen maddi konularda anlaşamayınca profesyonel sözleşme imzalamadı.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven’in haberine göre; Süper Lig’den Sivasspor efsane isimle transfer görüşmesine başladı ve ilk temas kuruldu.

32 yaşındaki Bolt’un vereceği karar merakla beklenirken geçtğimiz günlerde bir açıklama yapan Jamaikalı isim, “Birçok teklif aldım. Kasım ayı sonunda kararımı vereceğim. Ya devam edeceğim, ya da hayalim son bulacak. Konu para değil, bu benim rüyam” ifadelerini kullanmıştı.

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