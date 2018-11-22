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Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı başlıyor
Futbol

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı başlıyor

Ligde haftanın ilk maçında Galatasaray, yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Haftanın en kritik maçında ise Pazar günü Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

22 Kasım 2018 10:20

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da oynanacağı Süper Lig’de 13. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

Son güncelleme 10:20 | 22 Kasım 2018
süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Yarın - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
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