SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 40 günlük soğan var
Son dakika! Mustafa Cengiz’e PFDK’dan bir şok ceza daha!
Galatasaray

Son dakika! Mustafa Cengiz’e PFDK’dan bir şok ceza daha!

PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e açıklamaları nedeniyle 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası verdi.

22 Kasım 2018 17:19

Profesyonel Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e 14 Kasım’da kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası verdi.

İşte PFDK’nın açıklaması:

“1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında 14.11.2018 tarihinde Divan Kurulunda gerçekleştirilen açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.” 22 Kasım 2018 Son dakika... Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Derbideki tüm cezaları onadı... Süper Lig'de 11.haftada oynanan olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gerçekleştirdiği toplantının ardından bütün kararları onadığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:18 | 22 Kasım 2018
galatasaray Mustafa Cengiz pfdk
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

MKE Ankaragücü
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.11.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş