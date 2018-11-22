Son dakika! Mustafa Cengiz’e PFDK’dan bir şok ceza daha!

Profesyonel Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e 14 Kasım’da kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası verdi.

İşte PFDK’nın açıklaması:

“1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında 14.11.2018 tarihinde Divan Kurulunda gerçekleştirilen açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.” Son dakika... Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Derbideki tüm cezaları onadı... Süper Lig'de 11.haftada oynanan olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gerçekleştirdiği toplantının ardından bütün kararları onadığını açıkladı. İlgili Haberi Oku